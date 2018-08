Suureks võistluspäevaks on näitleja ja harrastussportlane Raivo E. Tamm valmis. «Mütsiga ei ole ma lööma tulnud ja tööd on tehtud,» rääkis mees, kes eelmisel aastal osales poolpikal triatlonidistatsil, mille osas andis ta korraldajale nõusoleku ilma, et teaks, millega on tegemist. «Ära ma selle tegin ja nõustusin kohe ka täispikal Ironmanil osalema,» tunniss ta, et pikalt järele ei mõelnud.