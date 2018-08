Rasedale naisele joodeti kuulsas kiirtoidukohas puhastusvedelikku

Sarah Douglas sõidutas möödunud pühapäeva hommikul enda poja pesapalliturniirile, kui otsustas teha vahepeatuse Lethbridge linna McDonaldsis, et üks latte tellida. Kui ta oli oma kohvijoogi kätte saanud ning sõitis tagasi maanteele, võttis ta joogist lonksu, kirjutas CBC Kanada.

«Ma pidin koheselt hädatuled sisse panema, seisma jääma, joogi suust välja sülitama ning veega enda suud loputama,» sõnas Douglas, kes on seitsmendat kuud rase.

«Ma avasin kaane ning ma tundsin kohesel tugevat kemikaalilõhna. See ei olnudki latte,» sõnas peagi kolme lapse emaks saav naine, ning lisas, et vedelik oli kerget pruunikat tooni.

Sarah Douglas sõitis koheselt tagasi kiirtoidurestorani ja palus rääkida juhatajaga.

«Ma näitasin talle kohvi ja ta küsis, kas ma sooviksin uut saada. Ma vastasin: mitte mingil juhul, see on vastuvõetamatu. Ma palusin võimalust rääkida kõrgema ülemusega ja ta ütles, et tema on praegu ainuke juhataja tööl, ning seega ta andis mulle enda ülemuse numbri.»

Sarah Douglas lisas, et üks töötajates oli öelnud, et kaks puhastitoru olid ikka kohvimasinaga ühendatud, ja seda isegi siis, kui ta restorani naasis.

«Juhataja tõi mulle puhastusvedeliku pudeli, mis oli masinaga ühendatud, ja pani selle letile, et ma saaksin sellest pilti teha. Ma tahtsin välja selgitada, millega on tegu, et mida ma olin tarbinud, et ma saaksin mürgikontrolli helistada,» rääkis Douglas.

Mürk FOTO: Erakogu

Douglas võttis ühendust Alberta osariigi terviseametiga ning ta suunati edasi mürgikontrolli, kes ütlesid talle, et tegu on happel põhineva lahustiga. Douglas rääkis, et tal läks õnneks, kuna ta ei neelanud lahustit alla, kuid läks igaksjuhuks perearsti juurde, kes pärast ülevaatamist sõnas, et kõik on korras.

Puhastusvedeliku pudeli sildil on hoiatatud, et kokkupuutel lahustiga võivad tekkida silmade ärritus, allergiline reaktsioon nahale, seda tuleb lastest eemal hoida ning kasutamisel tuleb kanda käsi ja silmi kaitsvaid vahendeid.

Dan Brown, kellele kuulub McDonaldsi frantšiisirestoran, sõnas hiljem antud avalduses, et nad on Douglasiga kontakti hoidnud ja tema ees vabandanud.

«McDonalds on tuntud enda kõrgekvaliteedilise toiduhügineeni poolest ja mul on kahju, et selline asi minu Lethbridge'i restoranis juhtus,» kirjutas ta. «Mis juhtus oli see, et masinat puhastati, nagu seda tehakse igal hommikul. Kuid kahjuks oli piimale mõeldud toru puhastusvedelikuga ikka ühendatud, kui sellele kliendile kohvi serveeriti,» lisas Brown.

Brown ütles ka, et tervisekontroll oli restorani külastanud, kuid nüüdseks on uurimine lõpetatud.

Kõnealune restoran, kus intsident aset leidis FOTO: Erakogu

Douglas kinnitas, et frantšiisi omanik oli talle teisipäeval helistanud ja juhtunu pärast vabandanud. Kuid sellele vaatamata tahtis ta endaga juhtunut jagada, et kellegi teisega midagi sellist ei juhtuks.

Douglas ütles, et ta muretseb selle pärast, et kui sama kemikaali, mida kasutatakse kohvimasina puhastamisel, kasutatakse ka mahlamasina või plaksmaisi masina puhastamiseks, siis võivad lapsed selle sisse juua ning tagajärjed on paljud-paljud hullemad.

«Emana tahan ma, et mul oleks hääl ja mind võetakse kuulda, kui asi puudutab tarbijate turvalisust,» ütles ta.