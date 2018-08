Saatejuht Hannes Võrno muutis kloordioksiidi Facebooki grupi veel populaarsemaks

Skandaal sai alguse sellest, kui Hannes Võrno kutsus 10. juulil enda Tallinna TV-s näidatava saate külaliseks Janika Veski, kes on suur kloordioksiidi ehk MMS-i promoja. MMS-i toetavate inimeste arvates on tegu tervendava ravimiga, mida saab päris meditsiini kõrval kasutada haiguste ravimiseks.

Hannes Võrno liitus pärast saadet MMS-i grupiga, tegi seal mitmeid julgustavaid postitusi ning kirjutas, et olla ka ise kloordioksiidi tarbinud ja see oli teda aidanud. Eesti Ekspress avaldas artikli, et Hannes Võrno julgustavad sõnad ja Janika Veski saates osalemine on suurendanud MMSi Facebooki grupi liikmete arvu 1500 võrra. Seal on praegu 7600 liiget.

MMS ehk kloordioksiid on kodukeemiaga võrreldava kangusega ja mitte mõeldud kasutamiseks ravi eesmärkidel. FOTO: Scanpix

Terviseamet väljastas hoiatuse, et MMS on kloordioksiidil põhinev tervisele kahjulik lahus ning selle tarvitamise tagajärjed võivad olla surmavad. Ainet kasutatakse enamjaolt tööstusliku pleegitus- või desinfitseerimisvahendina ning selle tarvitamine võib põhjustada pöördumatuid tervisekahjustusi. See aga ei takista eestlasi MMSi ise proovimast — olgugi, et igemed on õrnad ja veritsevad, olevat see mürgise aine toimimise märk ning näitavat, et haigus on kehast väljumas, kirjutas Postimees 24. juulil avaldatus artiklis, kus räägitakse, et MMS-i söödetakse ka lemmikloomadele sisse.

Kloordioksiidi tarvitamise levik sai alguse Ameerika Ühendriikidest, kus Louis Daniel Smith hakkas 2007. aastal müüma MMSi ehk Mirace Mineral Supplement-nimelist preparaati. Smith mõisteti USAs 2015. aastal süüdi vandenõus, smugeldamises, valesti sildistatud kemikaali ravimina müümises ja kelmuses.

Janika Veski Hannes Võrno saates FOTO: Kuvatõmmis Facebookist

MMS-i tarvitamise vastu aitab võidelda Facebooki grupp «MMS tapab tervist», kes jagavad kuvatõmmiseid Janika Veski grupist. Näiteks kirjutab üks naine, et alustas just MMSi tarvitamist, kuid on mures: igemed on õrnad ja valulikud. Ise usub ta, et see on ehk vaid märk tema enda nõrgast tervisest. Talle vastatakse, et veritsemine on normaalne nähtus nimega «tervenemise kriis»: väidetavalt hakkabki haigus «lööma kehast välja läbi limaskestade» ja see olla vaid hea suund, vahendas Postimees Tervis 22. juulil.

Janika Veski nimetab seda ise aga kõike PR-firma poolt tellitud laimukampaaniaks.

Janika Veski andis pärast Võrno saate külastamist ka Telegramile intervjuu, kus ütles: «Meedia on meile jultunult valetanud, kuna MMS on tegelikult kergelt kättesaadav, ülitõhus väga paljude haiguste ravis ja odav. Ning selle info väljatulekut kardavad ravimifirmad, kellele kuulub ka juhtumisi meedia. Olemasolev meditsiinisüsteem kukuks üleöö kokku, kui inimesed teaksid sellest üliodavast ja tõhusast ravivahendist. Sest neil inimestel ei oleks enam apteeki asja.»