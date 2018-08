Perfektsionism ja võistluspinged ajasid noore sportlase üle ääre

Briti lumelaudur Ellie Soutter võttis endalt elu, kuna ta ei suutnud vastu pidada võistluspingele, mille all ta oli kaua elanud, arvas tema isa. 18-aastane Ellie leiti surnuna 25. juulil enda kodu lähedal Prantsuse Alpides asuvast metsast. Tema isa, Tony Soutter sõnas, et ta tahtis alati anda endast parima ja mitte kedagi alt vedada, vahendas Metro .

Rääkides esimest korda avalikult pärast tütre surmas, sõnas Tony: "Kahjuks juhtus see kõik sellepärast, et ta jäi lennukist maha, mis tähendas, et ta ei saanud koos enda Suurbritannia võistkonnakaaslastega koos treenima minna. Ta tundis, et vedas neid alt, tundis, et vedas mind alt ning kahjuks piisab vaid ühest väikesest tobedast asjast, et inimene üle ääre ajada, sest lastele pannakse niivõrd suured pinged peale."