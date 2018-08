Vahva värk: Laura esitles uue singli videot koos noorte Eesti tantsijatega

Protsessi kõrghetk oli muidugi võttepäev Lauraga – noorte jaoks oli eriti põnev töötada nii lähedal nende armastatud lauljaga ning veenduda, et superstaarid ei ole üldse nii ülbed või uhked kui arvatakse. «Laura oli üliarmas, ta läks kõigi meie ideedega kaasa ning lisas meisse enesekindlust, et me saame hakkama. See oli kõik ääretult lõbus!» jagas oma emotsioone laagris osalenud tantsija Lisandra Leemets.

«Mul on siiralt hea meel, et saime sellesse projekti noori inimesi kaasata. Ikka on nii, et koolis õpetatakse asju nö «paberil tegema», aga reaalne kogemus on ikka hoopis midagi muud,» tõdeb Põldvere omalt poolt