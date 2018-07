«Galaktika valvurite» näitlejad: James Gunn vallandati massimentaliteedi pärast

Chris Pratt, Vin Diesel, Zoe Saldana ja teised «Galaktika valvurite» näitlejad arvavad, et James Gunn vallandati poliitiliselt laetud avalikkuse nõudmise tulemusel, vahendas TMZ .

Näitlejad kirjutasid Gunni toetuseks avaliku kirja, kes vallandati Disney korporatsiooni poolt pärast seda, kui mitmed tema taktitundetud naljad avalikuks tulid. Kirjas kiidavad nad Gunni isiksust, võtavad tema vabanduse vastu ning vihjavad, et Disney vallandas režissööri ainult sellepärast, et nad kartsid avalikkuse kriitikat.

Nad kirjutasid: «Kohtus avaliku arvamusega kaugele ei jõua. Arvestades kasvavat poliitilist vahet selles riigis, siis võib kindlalt väita, et sellised juhtumid tekivad ka tulevikus.» Nad ärgitasid ameeriklasi lõpetamaks hävitavamaks teiste inimeste reputatsioone ning massimentaliteedi relvaks muutmise.

Kirjas, millele kirjutasid alla veel ka Bradley Cooper, Dave Bautista ja Michael Rooker, otseselt ei nõuta Gunni tagasipalkamist, kuid sotsiaalmeedias kirjutas Pratt, et ta sooviks näha Gunni ka kolmanda «Galaktika valvurite» filmi juures. Näitlejad ei usu, et see intsident lõpetas Gunni karjääri Hollywoodis, ning nad sooviksid ka tulevikus enda sõbraga koos töötada.