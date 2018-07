Mõistus pole oma teha! Teismelised ründasid puudega vana naist ja valasid ta jahuga üle

Suffolki politsei andis hiljem teada , et nad vahistasid pühapäeval ka viienda kahtlusaluse, kelleks on samuti 15-aastane poiss.

Rünnak leidis aset reedel, umbes pool kuus õhtul. Ohvriks on 40. eluaastates naine, kes, pärast sõnavahetust, jahu ja munaga üle valati, sõnas kohalik politsei. Korrakaitsjad lisasid, et naine oli intsidendist traumeeritud, kuid ei saanud füüsiliselt viga.

Rünnakujärgne pilt on kogukonnas tekitanud palju viha, kuid nii mitmedki süütud inimesed on ähvarduste ohvriks langenud.

Ühte noort meest ähvardati pildi levimise järel korduvalt internetis, mille peale ta vastas kõikidele teda kritiseerinud inimestele: «Üks foto käib praegu ringi, kus grupp noori poisse ahistasid ühte vana inimest Burys. Nende nimed on välja toodud ja neid on oma teo eest ka solvatud, ning ühe poisi nimi on ... (nimi seaduslikel põhjustel eemaldatud). Ma tahaksin selgeks teha, et mina ei ole ... (nimi seaduslikel põhjustel eemaldatud) ning MA EI OLE SELLE PILDI PEAL. Ma olen palju vanem, kui need poisid pildil ja ma sooviksin, et te lõpetaksite mulle kirjutamise/minu ähvardamise,» kirjutas solvunud linnakodanik.