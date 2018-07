TOP 10: maailma kõige kallimad materjalid

PLUTOONIUM

3431 eurot grammi kohta

Raske, kuid väga habras, radioaktiivne metall. Värvuselt hõbedane-valge. Kasutatakse nii tuumarelvade loomisel kui ka kosmoselaevade kütustes. Seda valmistatakse uraaniumi tuumalagundamise teel ning on väga harva leitav ka loodusest.

PAINIIT

7720 eurot grammi kohta



On üks maailma hinnalisemaid kaevandatavaid maavarasid ja on ühtlasi ka üks haruldasemaid. See avastati esmakordselt 1950. aastal Burmas. Painiit on värvuselt oranž või punakaspruun. Hoolimata kõrgest hinnast on nõudlus selle järgi väga suur. Maailmas arvatakse hetkel olevat vaid mõnisada sellist vääriskivi.

GRANDIDIERIIT

8578 eurot grammi kohta

Grandidieriit on rohekassinine mineraal, mis avastati 1902. aastal Madagaskarilt. See on senini oluliseim leiukoht, kuid sinna minek on niivõrd keerukas, et kergitab oluliselt ka vääriskivi hinda.

SOLIRIS

11 906 eurot grammi kohta



Soliris ehk Eculizumab on maailma kõige kallim ravim, mida kasutakse haruldase verehaiguse raviks.

TAAFFEITE

17 156 eurot grammi kohta



Taaffeite on üks haruldasemaid kristalle maailmas. Näiteks on see teemantist miljon korda haruldasemad, kuid hoolimata oma unikaalsest violetsest, roosast, punakast või valgest värvusest ei ole see ehtevalmistamisel kuigi populaarne. See on kogujate poolt populaarseks saanud alles lähiminevikus ja peamine leiukoht on Tansaania. Kristall on suisa nii haruldane, et kõik leitud tükid täidavad vaevu pool tassi ning arvatakse, et täiesti punaseid kristalle on maailmas vähem kui kümme.

TRIITIUM

25 734 eurot grammi kohta



Triitium ehk üliraske vesinik, on vesiniku isotoop. Seda kasutatakse fluoressentsetes ja pimedas helendavates valgustites, tuumarelvades ja -reaktorites. Õnneks on triitiumi beetakiired nii nõrgad, et ei läbista inimnahka ning ei avalda meile ohtlikku mõju.

TEEMANT

Orienteeruvalt 47 179 eurot grammi kohta

Teemantid on kõige tuntumad vääriskivid ja ühtlasi ka kõige tugevam materjal meie planeedil. Looduslike teemantite töötlemisel saadakse üks hinnaliseimaid vääriskive ehk brilliant.

Vastupidiselt levinud arvamusele ei ole teemantid sugugi nii haruldased, suur osa selle materjali kallist hinnast on teatud mõttes kokkuleppeline ning suurenes pärast selle kasutama hakkamist ehetes ja kihlasõrmustes.



Lisaks kasutatakse teemantit tema väga vastupidavate omaduste poolest erinevates tööstustes. Teemanteid on võimalik teha ka sünteetiliselt, erinevus on küllaltki väike, kuid inimkäe läbi tekkinud teemantid on tunduvalt odavamad, kuid loomulikult mitte nii kvaliteetsed ja unikaalsed kui looduslikult esinevad.

51.38-karaadine teemant. FOTO: YURI KADOBNOV / AFP

KALIFORNIUM

21-23 miljonit eurot grammi kohta

Kalifornium on keemiline element, täpsemini isotoop, järjenumbriga 98. See on kõige kallim keemiline element, mida on õnnestunud tehislikult sünteesida vaid ühel korral. Kaliforniumi abil on võimalik ravida teatud tüüpi vähki, maakidest kulda, hõbedat ja õli leida. Maapinnal on seda võimalik luua vaid tehislikult, sest seda arvatakse olevat tekkinud supernoova ehk täheplahvatuse tagajärjel.



ANTIVESINIK

kuni 856 biljonit eurot grammi kohta

Teadlastel on õnnestunud seda mateeriat väga väikestes kogustes toota, kuid hetkel pole olemas viise selle hoiustamiseks. Kõige kallimaks materjaliks maailmas nimetatud aine võib tulevikus olla kütteallikaks erinevatele kosmoselaevadele. Paljuski on jutud seoses selle ainega veel hüpoteetilised ja niiöelda «teadlaste unistused», mis ühel päeval tulevikus tõeks võivad saada.

ENDOHEEDRILISED FULLEREENIKOMPLEKSID

137 248 000 eurot grammi kohta