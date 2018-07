Skandaal! Stig Rästa üheaastane tütar hakkas veganiks

A post shared by Stig Rästa (@stigrasta) on Jul 16, 2018 at 3:59am PDT

«Minult on mitmeid kordi küsitud, kas Maya ise ei taha liha/muna/piima. Üldine arvamus on see, et ole ise vegan kui tahad, aga lapsele ei tohi veganlust peale suruda. Laps peab saama valida. Huvitav, kui paljud lapsed saavad alati valida, mida söövad? Kas emad käivad enne igat toidukorda ja snäkki lapse käest küsimas, mida ta süüa tahab? Iga kord kui lapse sooviks on «jäätist», «saia», «makaroni», laseme ikka lapsel endal valida?»