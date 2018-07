Pildid: Demi Lovato tuigerdab enne üledoosi ööklubist välja

Demi Lovato kandis musti teksaseid ja sinist jakki. Piltidel on näha, kuidas Demi sõber lauljanna klubist välja aitab. Nendega on kaasa ka teine artist G-Eazy.

«Skyscraperi» laulja esindajad teatasid, et pärast seda, kui Lovato teisipäeval haiglasse toimetati, oli tema pere naise kõrval.

«Demi on ärkvel ja koos enda perekonnaga, kes soovib tänada kõiki armastuse, palvete ja toetuse eest. Osa avaldatud informatsioon on vale ning nad sooviksid kogu aupaklikuse juures privaatsust ja mitte spekulatsioone, kuna tema tervis ja paranemine on hetkel kõige tähtsamad.»