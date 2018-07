Vihane naaber hakkab lammutama «Kuidas ma kohtasin sinu ema» tähe maja

Josh Radnori naaber sai lammutamiseks loa Los Angelese linnavalitsuselt, et lõhkuda näitleja 130 000 dollarit maksnud veranda, kirjutas TMZ.

«Kuidas ma kohtasin sinu ema» täht ja tema naaber on juba pikemat aega tülitsenud 400 ruutmeetrise veranda üle, mille Josh ehitas naabri maale. Joshil on sellele osale majast juurdepääse servituut, aga see ei ole tema oma, ning naaber on ta juba selle mahalammutamiseks kohtusse kaevanud.

Josh Radnor (Ted) ja Britney Spears (Abby) «How I met Your Mother» FOTO: Ap / ScanPix

Aga paistab, et kohtusse ei ole vaja enam minna, kuna Los Angelese linn saatis naabrile kirja, milles talle antakse õigus veranda maha lõhkuda. Paistab, et Josh ehitas maja ilma lubadeta ja see on Los Angeleses väga suur rikkumine.