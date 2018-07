40 aastat õnnetus abielus olnud naine ei saanud kohtult luba lahutuseks

Tini Owens (68) pöördus kohtu poole, et lahutada oma 40-aasta pikkune abielu abikaasa Hugh Owensist (80). Põhjuseks see, et abielust on otsa saanud armastus ning see on täielikult lagunenud. Lisades, et mees käitub tema meelest täiesti mõistmatult, vahendab Metro.

Hugh eitab naise väiteid ning keeldub endapoolse nõusoleku andmisest, öeldes, et kui naine tunneb, et abielust on kadunud armastus saab selle põhjuseks olla vaid kõrvalsuhe, või on tal lihtsalt igav hakanud.

Tini on kohtu otsusest abielu lahutuseks mitte luba anda täiesti murtud. Ta ei saa saavutada abikaasast sõltumatut finantsilist iseseisvust ega eluga edasi liikuda. Ülemkohtu esindaja sõnas aga, et kõik toimus seadusekohaselt ning kohus ei saa lihtsalt seadust muuta, nõusudes, et mitmed inimesed peavad kohtu otsust ebaõiglaseks.

Kaks aastat tagasi sisse antud lahutusnõue leiti kohtu poolt alusetutel põhjustel püstitatuks ning proua Owensi süüdistused olid kohtuniku meelest «hädised ja liialdatud».