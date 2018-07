Jutud Demi Lovato narkosõltuvusest on liialdatud, kinnitab staari lähedane sõber

25-aastast popstaari süüdistatakse sõbra sõnul hetkel alatult narkomaanias. «Ta ei saanud üledoosi heroiinist,» kinnitab sõber. USA kõmuleht TMZ ütleb, et kindel on vaid, et Demile anti haiglas Nacrani. Narcani sprei vähendab morfiini, heroiini ja muude sarnaste ainete mõju, aga me ei saa olla kindlad, mida naine enne seda tegelikult tarbis.