Saa tuttavaks: maailma suurimate rindade omanik Norma Stitz, kelle rinnad kaaluvad ligi 18 kilogrammi!

Vaatamata sellele, et ta ei saa korralikult trepist üles-alla liikuda, magada selja peal ega mahu näiteks lennukis tavakohale istuma, lubab naisterahvas, et ei lase neid ealeski vähendada.

Norma jaoks on see kümnes aasta, kui talle ja ta rindadele kuulub koht Guinnessi rekordite raamatus. Samuti on ta muutnud rinnad, mida ta varem vihkas, rahategemise vahendiks.

Tema hiiglaslikud rinnad on toonud talle rohkelt kuulsust nii teles ja ka erinevates filmides üle terve maailma, tagades selle, et Normal on piisavalt raha, et oma tütar kolledžisse saata.

Ent selliste rindade omamine hõlmab eneses teatud raskusi - tema rinnad on sama rasked, kui kaks pakiveini. Norma, kelle tegelik nimi on Annie Hawkins-Turner, tunnistab, et tundis kord oma rindade tõttu häbi ning ei suutnud kodust lahkuda, rääkimata kellegagi seksuaalvahekorda astumisest.

Kõik tema rinnahoidjad valmistatakse spetsiaalselt talle ning ta saab kanda vaid väga venivaid riideid. Samuti vajab ta abi kõndimisel, sest ta ei näe enda ette. Öösel ei tohi ta magada selja peal, sest rindade raskus võib tema hingamisteed puruks muljuda.

50-aastane Norma hakkas rinnahoidjat kandma juba 9-aastasel ning kui ta jõudis teismeikka, ei saanud ta kõndida tänaval nii, et võõrad teda ei vahiks.

«Isegi algkoolis oli mul probleeme,» räägib Norma. «Toolid olid laudadega ühendatud ning ma ei mahtunud nendesse. Mul oli eraldi laud ja tool.»

«Kui ma jõudsin põhikooli, keelati mul kehaline kasvatus. Mu õpetaja oli imeline. Ta ei lubanud mul teha midagi, mis oleks mu rindadele valu teinud.»

Norma sõnul ei kiusatud teda koolis, sest tal olid väga head sõbrad. Samas ei olnud tal ka vastassugupoolelt austajaid.

«Poistel oli häbi, kui neid nähti minuga koos,» sõnab ta. «Seega hakkasin ma oma keha ja rindade pärast häbi tundma.»

«Seejärel hakkasin saama rohkelt tähelepanu meestelt tänavatelt. Vanematelt ja võõrastelt meestelt, kes pakkusid mulle maiustusi, juhul kui neile oma rindu näitan.»

«Isegi varases teismeeas oli mu rinnakorv 42DD. Ma olin nii ebakindel.»

Norma sõnul muutsid tema rinnad õige partneri leidmise raskeks, sest väga palju oli neid, kes ei soovinud naisega koos olla õigetel põhjustel.

«Esimene poiss-sõber oli mul ülikoolis ja me ei seksinud kunagi. Ma ei tahtnud tema ees oma riideid ära võtta. Kogu nelja aasta jooksul, mis me deitisime, ei seksinud me kordagi.»

«Seejärel oli mul teine poiss-sõber, kes pani mind mõistma, et ma ei pea oma keha pärast häbi tundma. Enne seksi kustutasin ma kõik tuled ja läksin teki alla, enne kui riided seljas heitsin.»