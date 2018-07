Demi (25) on võidelnud aastaid sõltuvustega. Pärast võõrutusravi on ta enda sõnul kuus aastat suutnud hoiduda alkoholist, kokaiinist ja rahustitest.



Laulja esines pühapäeval Californias üheskoos Iggy Azalea'ga. Sel nädalal oli plaanis esinemine Atlantic City's.



Demi Lovato andis eelmisel kuul välja singli nimega «Kaine», milles laulis ta: «Neile, kes mind kunagi ei hüljanud /Olen sellel teel olnud varem / Palun vabandust, et ma ei ole enam kaine».