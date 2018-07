SUUR GALERII Imekaunis Jennifer Lopez tähistab täna 49. sünnipäeva!

Jennifer Lopez alustas laulu ja tantsuõpingutega 5-aastaselt. Esimese väikese filmirolli sai ta 1986. aastal Geraldine Page'ile viimaseks jäänud filmis «My Little Girl». Seejärel mängis ta mitmes muusikalis teisejärgulisi rolle, ka oli tal teisigi filmirolle ning tegutses tantsijana. Nii oli ta 1991. aastal New Kids on the Blocki taustatantsija Ameerika muusikaauhindade jagamisel. Ka oli ta taustatantsija Janet Jacksoni maailmatuuril.