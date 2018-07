Sa oled sarnast pilti juba näinud, aga vaata veel: Emily Ratajkowski heitis jälle rinnahoidja seljast

Ratajkowski sündis Inglismaal ning ta on iiri, saksa, poola ja poola-juudi päritolu. Tema tähelend algas 2013. aastal, kui ta osales muusik Robin Thicke'i muusikavideos «Blurred lines». Kuigi lugu oli väga edukas, tekitas see ka suure pahameeletormi, sest laulu sisu peeti väga seksistlikuks.

Tõsiasi on aga see, et Ratajkowski on uhke oma keha üle ning ei pelga seda sotsiaalmeedia vahendusel ka teistele näidata, ta on seda ju ka varem mitmeid kordi teinud.