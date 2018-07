Meghan Markle beebipeod peavad järgima ranget kuninglikku etiketti

Meghan Markle ei ole rase. Aga kui oleks, siis selle tähistamine sõprade seas enne lapse sündi on talle rangelt keelatud. Briti kuningakoja reeglitega selline armas tähistamise traditsioon paraku ei sobi. Baby shower on üdini ameerikalik traditsioon, mida peetakse tihti koos sõbrannadega. Sõbrannad toovoad kingikesi ja koos süüakse kooki. Aga Meghan on ju Californiast pärit ja oma hinges Ameerika tüdruk.