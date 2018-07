Põhjamaades Cannibal Corpse'i soojendav itaalia bänd Methedras oli kindlasti selle õhtu üllataja. Meeletu energia, raske ja raju helikeelega bänd, pakkus lihtsate vahenditega meeliülendavat showd. Terve bänd oli äärmiselt ilmekas, suhtles publikuga ja küttis lava peaesineja jaoks mitte ainult kuumaks, vaid suisa tuliseks. Bändile 22-aastat tagasi alguse teinud Andrea Bochi oli kontserdist ja publikust vaimustuses: «Milline energia! Meile öeldi, et Põhjamaades on publik aeglane ja annab bändile vähe tagasi. Tallinn muutis seda stereotüüpi!»

«Tavaliselt ei liiguta eestlased ennast selle pärast, et on nii külm, täna ei tahetud hüpata, sest oli liiga palav,» naeris kontserdikülastaja Ardi. «Laval oli ligi viiskümmend kraadi sooja, kogu selle tehnika ja rahva pärast. Tavaliselt ma ei joo kontserdi ajal midagi, aga sel korral lihtsalt jooksin lavalt maha, sest vajasin vett. Uskumatult raju! Ja publik oli väsimatu!» sõnas Andrea.

Cannibal Corpse otsustas sel tuuril meediale mitte ühtki intervjuud anda. Nende kontsert oli täpselt see, mida võis oodata - raju, raju, raju! Antud bändi puhul on huvitav see, et kõik, peale solisti on küllalt staatilised ning kogu show vältel ei muudeta valgustingimusi. Kogu laval punane valgustus ja solisti peal spot.