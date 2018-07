Naise tagumikku haaranud mees sai korraliku karistuse

Ryan Cherwinski, kes oli enda kaksikute emaga kohtinguõhtul, väidab ise, et ta püüdis 21-aastasest Emelia Holdenist mööda saada, sest ettekandja seisis tal teepeal ees. Kuid mehele on esitatud nüüd süüdistus seksuaalses rünnakus, sest Vinnie Van Go-Go pitsarestorani turvakaamera pilt ei kinnita mehe juttu, vahendas Metro .

Videost on näha, kuidas Cherwinski hakkab noorest naisest mööduma ning mees tal nii muuseas tagumikust haarab. Selle järel haarab vihastanud Emelia Cherwinski, kes on oma tüdruksõbraga koos olnud 11-aastast, kraest kinni ja heidab ta vastu seina. Savannah politsei esitas 31-aastasele Floridast pärit Ryan Cherwinskile süüdistuse ebasobivas seksuaalses kontaktis.

Restorani omanik Rob Gitten sõnas, et terve töötajaskonnal on ettekandja käitumise pärast hea meel. Cherwinski advokaat Tina Marie Hesse keeldus kommentaarist.

Meenutades 30. juunil asetleidnud juhtumit, rääkis Holden: «Ma lihtsalt tegin seda, mida ma arvasin, et on parim. Ma murdsin mehe maha ja lasin töökaaslastel politsei kutsuda. Kohe, kui politsei turvakaamera salvestist nägi, vahistasid nad mehe. Ta istus vangis kuni esmaspäevani ja minu arvates sai ta selle, mille oli ärateeninud.»

Ta lisas: «Ma ei taha sellest kogemusest muud, kui ei naised teaksid, et on täiesti okei enda eest seista. Sul on igasugune õigus kanda seda, mida tahad ja sul on õigus ennast kaitsta.»