Raivo Rätte naaber: ta oli parim inimene maailmas, kindlasti mitte vägivaldne

«Raivo oli supersüdamlik ja hea mees, kasvatas siin üksinda oma 17-aastast tütart,» räägib Elu24-le mehe naaber Soomest (isik on toimetusele teada-toim). «Parimad inimesed maailmas, hoolitses oma haige ema eest ka. Kindlasti ei olnud ta vägivaldne.»

Naaber, kellega Elu24 ühendust võttis, tundis Raivot lausa viisteist aastat. «Eks me siin Soomes hoiame kokku – kui mina hommikuti tööle läksin ja tema tuli, alati vahetasime paar sõna. Meie lapsed mängisid pisikestena koos. Kuigi külla just tihti ei jõudnud, olime kogu aeg üksteise jaoks olemas,» tunnistas mehe lähedane tuttav.

«Eriti kahju on tema tütrest siin, meeletult soe ja tore tüdruk. Väikestest lastest samuti. See on üks väga kurb lugu, meie oleme siin kõik šokis.»