Varalahkunud Raivo Rätte eksabikaasa Palmi: ta püüdis mind ära kägistada

Uudis ootamatult meie seast lahkunud Kosmikute bändi basskitarrist Raivo Rättest ehk Kõmmarist tabas avalikkust šokina. Veelgi enam, et tema surmaga seoses on juba kinni peetud 27-aastane mees ning et tema eksnaine Palmi Rätte sõnul olevat Raivo teda tappa üritanud.