Briti seebiooperitäht sattus julma autoavariisse

35-aastane näitlejanna, kes mängis ITV seebikas Jo Stilesi, võistles enda hommikuprogrammi saatejuhi Ben Fry vastu rallis, mis toimus Hunmanby rajal Scarborough lahedal. The Sun kirjutas, et tuletõrjujatel võttis kaks tundi aega, et naine vrakist välja lõigata ning toimetati siis 50 kilomeetrit eemal olevasse haiglasse.