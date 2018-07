Video: kas sellel 2500 aasta vanusel kujul on tõesti näha sülearvuti kasutamist?

Videos on näha, kuidas muuseumis ringi uitav mees ühel hetkel midagi ebatavalist märkab. Kui ta aga kujule lähemale jõuab, saab ta aru, et on avastanud miskit eriskummalist, sest lapse käes olev asjandus meenutab vägagi meile tuttavat sülearvutit, ent 2500 aasta vanuses maailmapildis näib see kohatu.