Karl-Erik Taukar: inimesed on EDM-ist räigelt väsinud

«Võib-olla on asi selles, et inimesed on EDM-ist räigelt väsinud. See on tegelikult tore, sest ma ütlen ausalt, ma kohati selle voxi sample'i väänamise musaga ei suutnud suhestuda ja mingil hetkel sain aru, et seegi on laine, aga see laine lihtsalt kestis hea viis-kuus aastat. Nüüd on sellele täiesti mõnus, adekvaatne ja värske uus suund,» on Taukar rahul.