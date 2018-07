«Sõprade» staari endine abikaasa, näitleja David Arquette naasis vana töö juurde

David Arquette hakkas maadlemisega tegelema juba aastal 2000, kui ta pärast filmi «Ready to Rumble» võtteid sai võimaluse ka ise ringi astuda ja maadlemisega tegeleda.

Kuigi World Championship Wrestling (WCW) kasutas Arquette'i pigem koomilise vahepalana, sai temast ka üürikeseks ajaks meister. Pärast Eric Bischoff alistamist hoidis Arquette enda käes meistritiitlit 12 päeva.

Pärast seda tema esinemised maadlusringis vähenesid, kuni selle aasta juulikuuni. Näitleja tunnistas «The Wendy Williams Shows», et teda on 18 aastast narritud tema vastuolulise tiitlivõidu pärast ning ta tahab ringi naasta, et oma nime parandada.

15. juulil pidas 46-aastane näitleja maha lahingu Championship Wrestling from Hollywoodis, kuid kaotas RJ City-le.

Kui veel enne ringi astumist käis Arquette Tijuanas, Mehhikos, et enda vana vormi natuke parandada. Allolevatest videodest on näha, kuidas Arquette lillas maskis ja sama värvi pükstes korraliku võitluse maha peab.

Vaadates seda, kuidas Dave Arquette ringi lendas, ei usu, et see on viimane kord, mil näitleja kandilises ringis üles astub, kirjutab TMZ.

Kuigi sedasorti maadlus on lavastatud, siis on tegu väga meelelahutusliku ja nauditava programmiga, millest on enda karjääris tuule tiibadesse saanud Dwayne Johnson ja John Cena.