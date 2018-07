Traagiliselt elust lahkunud eestlanna sängitatakse kodumaa mulda

Juuni lõpus teatas elukaaslase ja lapse ema eestlanna Gerty kaotanud inglane, et noor naine ei pidanud eluraskustele enam vastu ning murdus depressiooni ja stressi koorma all. Noor naine oli lühikese aja jooksul kaotanud ema ja venna.



Põrmu kodumaale toomiseks korraldas elukaaslane Daniel Chilcott GoFundMe keskkonnas kogumise ja vähem kui kuuga on vajaminev summa ning enamgi ehk £3,415 koos.