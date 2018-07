Lauljanna Anett Kulbin kardab kõrgust, kuid pakub siiski taevarestoranis taevalikku elamust

Taevarestoranis esinev Eesti Laulu poolfinalist Anett Kulbin astub taevalaval üles juba teist aastat järjest. «See närvikõdi, mis iga kontserdiga kaasas käib kutsub mind ikka tagasi,» lausus Kulbin ning lisas, et taevakontserdid on alati väga meeleolukad ning need teeb vägagi eriliseks nende intiimsus. Küsides Kulbinilt, kas ta kõrgust ei karda, vastas ta naerdes: «Väga kardan! Aga eelmise aasta kogemus tegi juba natukene julgemaks küll ja olen saanud harjutada seda mitte alla vaatamist.»

Lisaks kontserdil esinemisele, pakub Kulbin külastajatele rooga, mis seostub tema jaoks kõige rohkem EV100-ga. «Minu roog koosneb kartulipliinidest, jogurtikastmest, kalamarjast ja punasest sibulast,» ütles Kulbin. «Kalamari on minu pere traditsiooni järgi absoluutselt igal Vabariigi aastapäeval esindatud, seega kui pidin välja käima roa, mis minu jaoks Eestiga seostub, siis see oli esimene asi, mis mulle pähe tärkas.» Kulbini arvates on kalamari toit, millega ei saa kunagi valesti minna ning selle tõttu ei karda ta seda ka taevaavarustes pakkuda.

Taevarestoran. FOTO: Dinner in the Sky / Promofoto

Dinner in the Sky taevarestoran keskendub tänavu aastal Balti riikide 100. sünnipäevale, mistõttu valmistavad kokad Lätist, Leedust ja Eestist oma rahvuskööki esindavaid toite. «EV100 on uhke ja imetlusväärne sündmus ning väga suur pidustus ja seda rõõmu peaksime pikalt ja põhjalikult tähistama!» ütles Kulbin ning lisas, et rahvusköökide tunnustamine on tema arvates hea viis tähistamiseks.