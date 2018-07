Kolmetunnise show raames tulevad täna esitlusele Guns N’ Rosesi kõik suuremad rokihitid ja ballaadid, sealhulgas «Live and Let Die», «Sweet Child O' Mine», «November Rain», «Knockin' on Heaven's Door», «Paradise City» ja paljud-paljud teised.

Kell 18.20 esineb The Dead Daisies (aus/us), seejärel 19:20 esineb Volbeat (dk) ja 20:30 on laval miljonite lemmik Guns N’ Roses. Volbeat on Taani metalansambel, kes on julgenud põimida oma raskesse muusikasse kuuekümnendate rokimeloodiaid ja elvislikku staarisuhtumist. Austraalia-Ameerika supergrupi The Dead Daisies motoks aga on: «Rock is indeed alive and well»!