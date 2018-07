Heidi Hanso sattus nädalavahetusel pahandustesse

Talu pidav Heidi Hanso kirjutas Instagrami postituse juurde: «Kust tuleb liha päriselt? Millist elu elab vabajooksukana ja kuidas maitseb supp, mis valmistatud päris lihast?» Sellega kutsus Hanso festivalil osalevaid inimesi enda töötuppa, et neid harida linnuliha kasvatamise kohta.

See aga ei meeldinud paljudele postitust näinud inimestele, keda pahandas, et Hanso surnud lindudega koos poseerib.

Üks kasutaja kirjutas: «Selliseid pilte ei soovita väga riputada, austusest looma/ linnu vastu, seda suppi küll süüa ei taha, head isu.»

Hanso vastas: «See ongi see, mille pärast neid töötube teen: et inimene teaks, kust ja kuidas liha tuleb. Et see ei tule poest pakist, et see lind on elanud kõige paremat võimaliku liigiomast elu ja et need inimesed, kes liha söövad, oskaksid hinnata seda tööd ja protsessi, kuidas see kõik päriselt käib ja tarbiksidki vähem liha ja valiksid vabakasvatatud, mitte «tehase» toodangut.»

Ja veel Hansolt: «Nii tüüpiline! Mille poolest restoranis taldrikule laotatud kanafilee parem on? Sest ta on sinna ilusasti paigutatud ja juba surnud? Aga palju ilusam on kui kanal on hea kodu kus ta saab elada kana elu ja surra võimalikult humaansel moel. Kui et see filee mis sinu nina all on eelnevalt mitu kuud sunniviisiliselt nuumatud ja seejärel piineldes ka tapetud.»

Kasutaja lisas: «Ma tean kust liha tuleb vägagi hasti!! ma ei pea oigeks veriste lihakehadega poseerimist.»