Kümme tegevust, mida pärast jalgpalli MMi kindlalt teha tuleks

Kui sa tunned, et sa oled oma kodus ainuke jalgpallifänn, mille tulemusena sa pidid MMi üksi vaatama, siis nüüd on aeg taas pere juurde naasta, nagu see mees allolevas videos teeb.

Suvi on. Mine kodust välja ja tuleta meelde, mis tunne on, kui päike sinu nahka silitab.

Jalgpall on läbi ja aeg on naasta vana töörütmi juurde. Algus on raske, pärast on kergem ja lõpuks tüütab ära, aga selline su elu on. See ei tohiks sulle üllatus olla.