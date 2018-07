Guns n' Roses lava ehitemisest eest vastutav Mihkel Sirelpuu: bänd võib homme varem lavale tulla

«See on siis alates produktsioonist ja lõpetades selle lavaga, mis on artisti poolt siia kohale toodud,» sõnas Mihkel Sirelpuu. «Inimesi, kes selle produktsiooniga (tegelevad), nii kohalikke kui välismaalt, neid on kokku ligi 400 inimest,» lisas ta.

Sirelpuu lisas ka, et tänane lava erineb varasematest kontserditest sellepoolest, et Guns N' Roses on lava peal, ning ta spekuleerib ka, et bänd võib oodatust varem lavale tulla, kuna Axl Rose tahab rohkem lugusid publiku ette tuua.