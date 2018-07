OTSEFOTO: vaata, mis toimub American Beauty Car Show'l Haapsalus kohapeal

American Beauty Car Show on üks unikaalseimad autoüritusi lähiriikides, nii oma toimumiskoha kui ka ürituse ülesehituse poolest. Ürituse raames leiab aset autonäitus, kokkutulek, kiirendusvõistlus, uhke autode rongkäik läbi linna ja muidugi esinevad bändid nii kodumaalt kui ka mujalt. Autonäitus ja kontserdid leiavad aset väga unikaalses toimumispaigas, milleks on vana piiskopilinnus. Üritus on aastatega laienenud ja hõlmab pea kogu Haapsalu vanalinna. Ürituse nädalavahetusel on Haapsalu vanalinn avatud ainult ameerika päritolu sõidukitele, luues sellega mõnusa ameerikaliku atmosfääri.

Kui telkla/kokkutulekualale on oodatud kõik ameerika autod olenemata seisukorrast või aastaarvust, siis näitusele pääsevad autod ainult korraldajate heakskiidul. Näitusele mahub autosid saja ringis ja näha saab nii klassikuid, customeid, hot rode, muskel- ja sportautosid. Näitusel osalevad autod nii Eestist, Soomest, Rootsist, Norrast, Lätist, Leedust kui ka Venemaalt. American Beauty Car Show on kujunenud viimastel aastatel autoprojektide valmimise tähtajaks, kus toimub iga-aastaselt mitmete autode esmaesitlus. Lisaks osalevad näitusel kohalikud autode klubid, et oma tegevust tutvustada ja seeläbi uusi liikmeid juurde saada.

Tegemist on vabaõhuüritusega suve keskpunktis, kus on mõnus kogu oma pere autosse pakkida ja nautida erilist õhustikku väikeses mereäärses kuurortlinnas. Ameerika autodega tulijatele on olemas kaks suurt tasuta telkimisala, millest üks asub kohe lossihoovi taga ja teine paarisaja meetri kaugusel mere ääres. Mõlemas telklas on olemas toitlustajad, kellelt saab osta nii süüa kui ka joogipoolist. Samuti ei ole telkijatel keelatud oma grilli kasutada. American Beauty Car Show`l on palju erinevaid toitlustajaid, nii et igaüks leiab omale meelepärast alates donutsist kuni bbq lihani. Toitlustajad on lisaks telklatele ka lossihoovis, lossihoovi lähedal muuseumipargis kui ka peatänava ääres.

Pühapäevane päev kuulub suurele rongkäigule ja kiirendusvõistlusele. Rongkäigul osalevad kõik üritusele tulnud ameerika autod, mõned sõidavad aga spetsiaalselt selleks ajaks kohale, et uhkelt koos teistega ühes rivis läbi linna kulgeda. Autodeparaad on linnarahva seas ülimalt populaarne, nii koguneb igal aastal tuhandeid inimesi tänavate äärde mööduvatele autodele lehvitama. Suur rongkäik viib lennuväljale, kus toimub kiirendusvõistlus, mis paneb üritusele võimsa ja rehvisuitsuse lõpp-punkti.

Muusikalise poole pealt on põhirõhk rockil, rockabillyl, bluusil, countryl – ühesõnaga kõik, mis on vähegi ameerikalik ja Ameerikast. Üha enam on rõhk Ameerikast pärit artistidel, keda võib näha ja kuulda ainult American Beauty Car Show`l. Sel aastal toimub laupäeval afterparty ühes väikeses õdusas vanalinna klubis, kus saab näha vinget burlesque show`d ja hiljem ka tantsu keerutada.