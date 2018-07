Kriitikud jäid peale! Scarlett Johansson loobus talle pahandused kaela toonud filmirollist

Scarlett kirjutas avalduse, et tema värbamine sellesse rolli oli taktitundetu ning et ta on transkogukonnalt väga palju õppinud, kirjutas Metro.

«Hiljuti mitmete eetiliste küsimuste esilekerkimise tõttu olen ma loobunud mängimaks Dante «Tex» Gilli,» oli tema avalduses ajakirjale «Out» kirjas. «Meie kultuuriline arusaam mõistmaks transsoolisi inimesi tõuseb jätkuvalt, ja ma olen palju õppinud sellelt kogukonnalt pärast seda, kui ma tegin oma esimese avalduse, ning saan nüüd aru, et see oli sobimatu. Ma olen transkogukonna suur austaja ning ma olen tänulik, et see vestlus on Hollywoodis jätkuvalt käimas,» lisas Johansson.

GLAADi kohaselt langes 2017. aastal LGBTQ+ tegelaste arv 40% võrreldes eelmise aastaga, ning ühegi suure filmistuudio projekti juures ei kasutatud transtegelasi.

«Kuigi ma oleksin tahtnud võimalust tuua Dante lugu ja üleminek ellu, siis ma mõistan, miks paljude meelest peaks teda mängima transsoost inimene, ja ma olen tänulik, et see värbamise debatt, olgugi et vastuoluline, on taaskord alustanud mitmekülgsuse ja esindamise osas suurema vestluse. Ma usun, et kõiki artiste tuleks võrdselt ja õiglaselt kaaluda. Minu produktsioonifirma «These Pictures« jahib aktiivselt projekte, mis mõlemad lõbustavad ja kompavad piire. Me ootame, et saaksime koostööd teha erinevate kogukondadega, et need täpsed ja tähtsad lood suure rahva ette tuua.»

9. Scarlett Johansson Versace kleidis. FOTO: ROBERT GALBRAITH/REUTERS