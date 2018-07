Meeleolukas MM-i kolmanda koha mäng, mille Belgia 2:0 võitis, tõi staadioni paksult rahvast täis - kohal oli lausa 64 406 inimest. Märkimisväärne on ka see, et Kestovsky staadioni puhul on tegemist ühe maailma kõige kallima staadioniga, selle ehitamine läks maksma miljard dollarit.