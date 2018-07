Sünne Valtri: Patune pool teeb oma lugusid samade standardite järgi nagu Eurovisiooni võitnud Iisrael

«Iisraelil lugu taga ei olnud, aga see on tehtud samade standardite järgi, nagu «Patune pool» teeb enda lugusid. Lugu peab olema selline, mis jääb kummitama. Seda ma tahangi öelda. Seal loos ei olnud ju meeletut kunsti sees, aga see pani kuulama, kasvõi sellepärast, et issand kui hea või issand kui halb,» tõi Sünne Valtri välja. «Patuse poolega on samamoodi. Mõned lausa vihkavad «Dolce Gabbanat». Mõned on aga sellised, et õhtul ei saa magama minna enne kui see laul on ära kuulatud. Kõik taandub ühele tasemele: kui emotsioon on olemas, siis on kõik hästi,» selgitas Sünne.