Kethi Uibomägi sotsiaalmeediast: üleüldse, keda huvitab, mida teised teevad, oluline on ju, mida sina teed

Ma vahepeal ikka taban end mõttelt, et miks ma pean sotsiaalmeedias aktiivne olema? Kes selle välja mõtles, et sind ei ole justkui inimesena olemas, kui ei tee iga päev vähemalt ühte superseksikat glämmi postitust? #instapost Üleüldse keda huvitab, mida teised teevad, oluline on ju, mida sina teed ja kus sa oled ja kuhu sa minna tahad!💖 Okei, artistina ma saan aru, et sa ju ei tea muidu kuhu mind kuulama, vaatama tulla ja kaasa elamas olla, aga kas päriselt ka ma pean igapäev enda kõiki tegemisi jagama? KEDA SEE HUVITAB, mida mina teen, oluline on ju mida sina teed? Ja siis me teemegi kõik üksteise võidu postitusi ja kui parasjagu ei tee, siis vaatame või loeme, likeme teineteise poste🧐Ja siit tulebki see «mina siin niisama kuuma» poosiga tänane instalaks, kui ma tegelikult samal ajal valmistun pööraseks algavaks kuuks ja loen ja õpin ja ragistan ajusid📸🌞 foto @elu24.ee #socialmediamarketing #influencer #communication #likeme #instaforever

