Tai jalgpallipoiste treener võidakse koopasse üksinda jätta

Päästemeeskonna juht Narongsak Osottanakorn sõnul on kõige turvalisem päästa korraga neli inimest. Ta ei välistanud ka, et treener võidaks koopasse ihuüksinda jätta: «Ohutuse mõttes on neli kõige parem number.»

The Sun vahendab ka, et kaheksa päästetud poissi on kõik õnnelikud ja terved. Tai terviseministeeriumi asedirektor Jesada Chokdumrongsuk kinnitab ka, et esimesed neli poissi, vanuses 12-16 eluaastat suudavad juba tavalist toitu süüa.