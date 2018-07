20-aastane Kylie Jenner näeb mitmete fännide meelest viimatistel piltidel välja, kui «noorusajal». Kylie eitas aastaid, et on oma huuli täitesüstidega kohendada lasknud ning väitis, et tegemist on vaid suurepärase meigioskusega. 2015. aastal tunnistas neiu siiski, et on oma ebakindluseks ülesaamiseks ilukirurgialt abi saanud. Väidetavalt tundis ta oma väikeste huulte tõttu halvasti juba 15-aastasena.