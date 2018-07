GALERII Tulevikumuusikafestival Juu Jääb tuli taas oma tuntud headuses

Maalilisel Muhumaal, koduseks saanud Muhu Muusikatalu lavalaudadelt tõid oma kauneimad helid publikuni sellised maailmamuusika nimed, nagu Ann Shirley (Prantsusmaa), Maya Vik (Norra) ja Jazztronik (Jaapan). Festivali detailne programm on välja toodud programmi lehel.

Festival Juu Jääb on oma publiku nägu – nooruslik kuid elutark, seiklusjanuline kuid rahu armastav. Vastavalt sellele on kokku pandud ka festivali kava. Klassikalisest jazzist elektrooniliste rütmideni hoiavad melomaanide meeli erksana veel Maga Bo (BRA), Master Fatman (DEN), Skelter (USA), Deniss Pashkevich (LAT), Liutauras Janusaitis (LIT), Timo Lassy (FIN), Espen Berg Trio (NOR). Lisaks parimad artistid Eestist eesotsas Villu Veski, Marie ja Raul Vaigla, Laura & W, Elmu Värk, Mati Vaarmann, Tõnu Kõrvitsa jpt-ga.