Hedvig Hansoni maja süüdanud meest kahtlustatakse mõrvakatses

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Toomas Liiva sõnul veedab elumaja süüdanud mees oma teo tagajärjel esialgu vähemalt kaks kuud vabadusest isoleerituna. «Edasise kriminaalmenetluse käigus kontrollivad uurijad juhtunu asjaolusid ja ka meedia kaudu avalikuks saanud informatsiooni. Seega kontrollime ka väiteid, et mees on oma lähedaste kallal vägivallatsenud,» ütles Liiva.

«Arvestades selle juhtumi asjaolusid ja süütaja otsusekindlust alustatu lõpule viimisel, on talle esitatud kahtlustus mõrvakatses. Seega ei ole kogukonnal põhjust karta, et kahtlustatav kinnipidamisasutusest lähikuudel vabaneks,» ütles prokurör ja lisas, et kohus võib süüdimõistmisel mehe selle teo eest kuni eluks ajaks vangi saata.