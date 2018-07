Päästjad sõnavad, et hetkel on käimas kõige tähtsamad 24 tundi. Poisid tuleb koopast välja saada enne, kui kätte jõuab suur vihmaperiood, mis teeks poisteni pääsemise võimatuks, vahendab The Sun .

Päästmist juhendav Narongsak Osottanakorn sõnas: «Täna on tähtis päev. Poisid on väljakutseteks valmis.»

Ta ütles, et ilmastikuolud on praegu päästetöödeks ideaalsed, aga kõik võib silmapilguga muutuda.

Päästjatel on neljapäevane aken, et poisid koopast välja tuua. Ala on üleliigsetest inimesest tühi, kohal on vaid sukeldujad, meedikud ning turvameeskond.