Anni Rahula avaldas pisitütrest imearmsa pildi

I love to protect her privacy* (on social media) as much as possible, but looook at that face 😍 ||| Juba üle aasta vana! Jookseb ringi, armastab palju rääkida (parimad “jutud” on mammutist, kitarrist ja medikast) ja nalja teha. Pisikeses neiule meeldib veel rohkelt võõrastele lehvitada, kummikuid valesse jalga panna, musitada, kõiki kutsusi paitada, matrjoškasi kokku panna ja on kõige sotsiaalsem ning naerusuisem tüdruk üldse..❤️ #RubiRahula #RubiBeebi * palun seda fotot uudiseks mitte kasutada 😊

A post shared by Anni Rahula (@annirahula) on Jul 7, 2018 at 11:35pm PDT