Every girl deserves to be treated like a princess. #imaprincess #nodiscounts #shaytln #wearingmycrown👑 #sebastiankoljak #dianaaizatullina #legsby #tantan #tartu #laura #laurapoldvere #theshackbook #godisawoman

A post shared by Laura // Laura Põldvere (@paulamustikas) on Jul 7, 2018 at 1:42am PDT