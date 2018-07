Räppar Genka korvpallist: vastuarmastust ma ei saanud

«Hümn on vist palju öeldud! Me oleme aastaid mõtteid mõlgutanud, et võiks teha kossuteemalise loo. Minult on Korvpalliliit seda palju küsinud, kuid leppisime kokku, et ma ei hakka midagi tegema, vaid kui see lugu tuleb, siis tuleb. Kõik asjad tulevad omal ajal – ilmselt oli aeg nüüd küps! Muidugi võiks laul olla kolm salmi pikem, sest Eesti korvpalliajalugu on nii äge ja sellest on palju värvikaid karaktereid läbi käinud,» kommenteerib Genka.