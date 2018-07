Kaitsevägi hakkab uurima, kas Uudo Seppa tõesti ajateenistuses alandati

Kroonika avaldas loo sellest, kuidas Uudo Sepa vanemad rääkisid, et nende poeg pidi end kahel korral kaasteenijate ees alasti võtma.

Kaitseväe pressiruumi nooremleitnant Igor Ljapin sõnas, et juhtumi uurimisega tegeleb kaitseväe peainspektor, korralduse järelevalvemenetluse läbiviimiseks andis kaitseväe juhataja Riho Terras. «Kui algatatud menetlemise käigus ilmneb, et toime on pandud distsiplinaarsüütegu, siis võtab menetluse üle sõjaväepolitsei. Menetlemine peab näitama, kas ajakirjanduses toodud väited vastavad tõele või mitte,» sõnas Ljapin.