Helsingi luksushotelli saabus varustus, mis lubab arvata, et seal ööbib Donald Trump

St. George’i hotelli juhid ei ole kinnitanud, et Trump seal ööbib, kuid uurimisel ilmnes, et selles hotellis ei saa 7. – 17. juulini broneeringuid teha.

«Ei ole teada, mis neis kastides oli, kuid võib oletada, et palju tehnikat, mida on vaja nii kohtumiseks kui selle turvamiseks,» lausus soomlane.

Fredriksson lisas, et USA presidendi turvalisuse eest vastutaval salateenistuse üksusel on alati palju tehnikat kaasas.

«Enne Trumpi saabuvad mitmed nõunikud ja teised abistajad, kes presidendi saabumiseks kõik paika seavad. See on tavaline protseduur, millest võib teistele jääda mulje, et tegemist on millegi erilisega,» sõnas ajakirjanik.