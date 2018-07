OTSEFOTOD: Õllesummeri teine päev meelitab kohale ohtralt muusika- ja õllenautlejaid

Eile hoo sisse saanud kolmepäevane linnafestival Õllesummer tähistas 25. juubelit 25-meetri pikkuse tordiga, millest said ampsu kõik külastajad. Teiseks päevaks on valmis seotud järgmine magus pala - õhtu peaesineja on mainekas Hollandi DJ ja prdutsent Armin van Buuren.

Grammy nominatsiooniga DJ veab iganädalast raadiosaadet A State of Trance, mida kuulab üle 37 miljoni kõrvapaari enam kui 84 riigist. Suurest edust kannustatuna on saade kasvanud ülemaailmseks üritustesarjaks. Armin van Buuren on välja andnud kuus täispikka albumit, millest viis on ilmunud tema kaasomandis oleva plaadifirma Armada Music alt.