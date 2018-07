Päris tore pilt: «Prooviabielu» emmed näitavad oma beebisid

Heleni lapse isa on Kalvi-Kalle, kes tutvusid tõsielusaates «Prooviabielu», kus noorte vaheline keemia kohe algusest tugevalt välja paistis. Nõnda ei tulnud kellelegi erilise üllatusena, et saate lõppedes just Kalvi-Kalle Heleni väljavalituks osutus. Paarielu prooviti mõnda aega, nii tõsisemalt kui vähema tõsisemalt, ent eelmise aasta septembris otsustati siiski lahku minna.

Liisa lapse isa on tema elukaaslane Sander Pärtel, kellele on endisest kooselust juba kaks last. Oktoobris kirjutas Liisa oma blogis nõnda: «Suhtes oleme nüüdseks olnud veidi üle kuu aja, tuttavad natukene kauem. Ja meil läheb hästi- oleme õnnelikud ja loodetavasti seda õnne jagub pikaks ajaks. Mina igatahes tunnen, et olen oma kõrvale leidnud selle õige, kellega ma tahakski ülejäänud elu jagada.»