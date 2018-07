Päris põnev! Adeele Sepp üllitas vaid p-tähega algavate sõnadega laulu

I wrote a song with every word starting with the letter “p”. It’s called “Palun” -“Please”. Here is a little sneak-peak into rehearsal 🙉🙈🙊 Kirjutasin laulu, mille kõik sõnad algavad tähega “p”. Selle nimi on Palun. Ja palun väga - pisike paljastus sellest Adeele bändi proovist teie ees. 🤗Kuidas kõlab? Ps. Ülejäänud lingvistilised mängud paljastuvad teie ees juba 15. juulil Südamemuusika festivalil Võrumaal. Countdown starting now! 👈🔜🎵 #adeelemusic #rehearsal #newmusic #uuseestimuusika #sõnamängud #palun #15juuli #südamemuusikafestival #cominup @vonkuusk @jaaneerikaardam @indrekmällo @marvinmitt @karlmarkuskohv @adeele.sepp

